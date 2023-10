Un crack du PSG proche de l’équipe de France, Deschamps vend la mèche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Didier Deschamps l'a confirmé ce lundi, Aurélien Tchouaméni ne fera pas partie du prochain rassemblement en raison d'une blessure au pied. Pour le remplacer, le sélectionneur des Bleus pourrait penser à Warren Zaïre-Emery, en feu sous le maillot du PSG. Avant la cérémonie du Ballon d'Or, Deschamps s'est prononcé sur cette éventualité.

Didier Deschamps dévoilera sa liste dans les prochaines semaines pour le rassemblement de l'équipe de France. Le sélectionneur a officialisé un forfait, celui d'Aurélien Tchouaméni. Le joueur du Real Madrid souffre d'une blessure au pied. « Tchouaméni a une fracture du deuxième métatarse, il sera à l’arrêt pour six semaines. Il ne sera pas avec nous » a confié Deschamps avant la cérémonie du Ballon d'Or. Cela libère une place au milieu de terrain. Le grand gagnant pourrait être Warren Zaïre-Emery, capitaine des espoirs et auteur de grandes prestations sous le maillot du PSG.

Un joueur veut quitter le PSG et rejoindre Mbappé https://t.co/ZZHnPjgAcd pic.twitter.com/ikmd5v8pfN — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

Zaïre-Emery attendu en équipe de France

Au micro de la Chaîne L'Equipe , Deschamps s'est prononcé sur une possible convocation de Zaïre-Emery dans les prochaines semaines. « Si ça libère une place pour Warren Zaïre-Emery ? Forcement, pas forcement. Ce n’est pas forcément lié au forfait d’Aurélien, même si Aurélien a une grande place avec l’équipe de France. Ça libère une place mais sa présence n’est pas liée au fait qu’Aurélien soit là ou pas » a lâché le sélectionneur de l'équipe de France ce lundi soir.

« Il est susceptible d’être appelé tôt ou tard »