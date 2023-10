Messi a tout changé après son transfert, il déballe tout

Amadou Diawara

Alors que son contrat avec le PSG s'est achevé le 30 juin dernier, Lionel Messi s'est engagé pour 0€ en faveur de l'Inter. Depuis le transfert de la Pulga, Miami est devenu une ville référence au sein de la planète football. Interrogé sur le sujet, Javier Mascherano s'est totalement enflammé.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Lionel Messi était engagé avec le club parisien pour une durée de deux saisons. Alors qu'il n'a jamais prolongé avec l'écurie rouge et bleu, le champion du monde argentin a migré vers Miami pour s'engager librement et gratuitement en faveur de l'Inter.

Il signe un record au PSG, c'est historique https://t.co/VnaWKuxccJ pic.twitter.com/pkPrPc0U8X — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

Messi a métamorphosé Miami

Depuis la signature de Lionel Messi, l'Inter et Miami ne sont plus perçus de la même manière. D'une part, la franchise de David Beckham est devenue attractive, ayant déjà recruté Sergio Busquets et Jordi Alba grâce à la Pulga . D'autre part, la ville de Miami est devenue une référence du football mondial, comme l'a affirmé Mascherano, en visite en Floride pour un événement.

«Ce sont des choses que seul Leo peut réaliser»