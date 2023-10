Deschamps rêve d’un joueur du PSG, Henry peut tout gâcher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison flamboyant avec le PSG, Warren Zaïre-Emery semble plus proche que jamais de l'équipe de France. Néanmoins, un dernier obstacle reste à franchir, à savoir convaincre Thierry Henry qui a fait du jeune milieu de terrain son capitaine avec les Espoirs au cœur d'un projet en vue des Jeux Olympiques.

Cette saison, Warren Zaïre-Emery s'est imposé comme l'un des cadres de Luis Enrique. Et le jeune milieu de terrain lui rend bien cette confiance comme en témoignent ses prestations depuis le début de saison. Brillant avec le PSG, il se rapproche même de l'équipe de France.

Zaïre-Emery se rapproche de l'équipe de France

En effet, alors que Didier Deschamps dévoilera sa prochaine liste le 9 novembre prochain afin d'affronter Gibraltar et la Grèce, Warren Zaïre-Emery a toutes les chances d'y figurer, surtout depuis l'annonce de la blessure d'Aurélien Tchouaméni qui sera absent pour ce rassemblement. Rien ne semble donc s'opposer à la première convocation du jeune milieu de terrain du PSG, du moins d'un point de vue sportif.

Henry pourrait avoir envie de le conserver en vue des JO

Et pour cause, Didier Deschamps n'a jamais caché qu'il préférait parfois laisser des joueurs à disposition des Espoirs. Et depuis la nomination de Thierry Henry sur le banc des Bleuets, Warren Zaïre-Emery est capitaine de la sélection et semble être un élément clé aux yeux du sélectionneur qui prépare les Jeux Olympiques de Paris. Par conséquent, la préparation d'un tel événement pourrait convaincre Didier Deschamps d'attendre encore quelques mois avant de miser sur le crack du PSG. Réponse le 9 novembre.