Surprise en équipe de France, un crack du PSG va refaire le coup

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison impressionnant avec le PSG, Warren Zaïre-Emery se rapproche grandement d'une première sélection en équipe de France. Le milieu de terrain de 17 ans pourrait en effet être appelé par Didier Deschamps qui dévoilera sa prochaine liste le 9 novembre. Et si Warren Zaïre-Emery est présent, il rejoindra la longue liste des joueurs formés au PSG ayant porté le maillot de l'équipe de France.

Un joueur du PSG réalise l'exploit de faire plus parler de lui que Kylian Mbappé depuis le début de la saison. Il s'agit en effet de Warren Zaïre-Emery qui crève l'écran depuis quelques semaines. Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier la saison dernière, le milieu de terrain de 17 ans est désormais un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique qui en a fait l'un de ses cadres. Il est même le quatrième joueur de champ le plus utilisé au PSG cette saison derrière Milan Skriniar, Achraf Hakimi et Lucas Hernandez, mais devant Kylian Mbappé, Marquinhos ou encore Ousmane Dembélé. Une statistique qui en dit long sur l'importance prise par Warren Zaïre-Emery.

Coup dur pour Deschamps, un crack du PSG va en profiter ! https://t.co/40NkrzPstA pic.twitter.com/OFuqaCzMFS — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

Zaïre-Emery se rapproche des Bleus

Ce n'est donc pas une surprise si son nom revient avec insistance pour figurer dans la prochaine liste de l'équipe de France. Déjà surclassé, Warren Zaïre-Emery s'est imposé comme le capitaine de l'équipe de France Espoirs sous les ordres de Thierry Henry qui a fait du jeune joueur du PSG l'un de ses cadres en vue des Jeux Olympiques qui se disputeront à Paris l'été prochain. Mais le projet d'Henry pourrait donc être mis à mal par Didier Deschamps qui dévoilera sa prochaine liste le 9 novembre pour affronter Gibraltar et la Grèce. Deux matches sans enjeux qui pourraient permettre à Warren Zaïre-Emery de faire sa place sans pression en Bleus.

Le 17e joueur formé au PSG en équipe de France ?

Et si jamais le milieu de terrain de 17 ans venait à connaître sa première sélection en équipe de France, il entretiendrait une vieille habitude remise au goût du jour par Didier Deschamps. En effet, Warren Zaïre-Emery pourrait devenir le 17e joueur formé au PSG à porter les couleurs de l'équipe de France. Le premier n'était autre que le légendaire Luis Fernandez qui a obtenu 60 sélections durant ses dix années en Bleus entre 1982 et 1992. François Brisson (3 sélections), Jean-Claude Lemoult (2 sélections) et Amara Simba (2 sélections) vont lui succéder, mais il faudra ensuite attendre Nicolas Anelka (69 sélections) en 1998 pour revoir un Titi en Bleus. Richard Dutruel connaîtra ensuite une sélection avant que Mamadou Sakho ne s'impose en Bleus le temps de 29 apparitions. C'est alors qu'en 2012, Didier Deschamps va devenir sélectionneur et va lancer neuf joueurs formés au PSG durant son mandat, à commencer par Clément Chantôme qui disputera 45 minutes en Bleus quelques semaines après la nomination de Deschamps. Ce sont ensuite Kingsley Coman et Adrien Rabiot qui vont faire leur trou en équipe de France avec les arrivées de Presnel Kimpembre et Alphonse Areola, tous les deux champions du monde en 2018. Jonathan Ikoné, Mike Maignan, Moussa Diaby et Christophe Nkunku s'ajoutent à cette liste qui pourrait donc prochainement compter un nouveau membre, à savoir Warren Zaïre-Emery. D'ailleurs, la liste de Didier Deschamps pour le prochain Euro pourrait bien être trusté par les Titis qui sont neuf au total à pouvoir légitimement prétendre à une place dans le groupe.