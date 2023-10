Coup dur pour Deschamps, un crack du PSG va en profiter !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Warren Zaïre-Emery réalise un début de saison sensationnel qui l'a propulsé capitaine de l'équipe de France Espoirs. Mais après seulement deux convocations avec les Bleuets, le jeune milieu de terrain du PSG devrait déjà débarquer chez les A. La blessure d'Aurélien Tchouaméni le rapproche encore un peu plus du groupe de Didier Deschamps.

Depuis le début de saison, le meilleur joueur du PSG est probablement un jeune milieu de terrain âgé d'à peine 17 ans. Il s'agit en effet de Warren Zaïre-Emery. Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier la saison dernière, il s'impose désormais comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Eblouissant contre l'AC Milan mercredi avec deux passes décisives (3-0), Zaïre-Emery a remis ça dimanche en ouvrant le score contre Brest d'une frappe limpide à l'entrée de la surface (3-2).

Zaïre-Emery se rapproche des Bleus

Des prestations qui ont déjà convaincu Thierry Henry d'en faire le capitaine de l'équipe de France Espoirs, mais peut-être plus pour longtemps. Et pour cause, c'est désormais sous les ordres de Didier Deschamps que Warren Zaïre-Emery pourrait poursuivre sa carrière internationale. Le milieu de terrain du PSG a atteint un tel niveau, que sa présence dans la prochaine liste des Bleus ne serait même plus une surprise. C'est son absence qui ferait en revanche parler.

La blessure de Tchouaméni va encore l'aider