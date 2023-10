Mercato : Il réclame Sergio Ramos… au Stade Rennais !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Stade Rennais réalise un début de saison assez poussif, le secteur défensif a une nouvelle fois été pointé du doigt. Le recrutement offensif porte toujours ses fruits, mais il manque un gros défenseur central afin de pouvoir poursuivre sa progression. C’est la raison pour laquelle Denis Balbir réclame « des Sergio Ramos » à Rennes.

Malgré un mercato une nouvelle fois abouti, le Stade Rennais peine à retrouver le haut du classement. Huitième de Ligue 1, le club breton vient d'enchaîner une défaite à Lorient puis un nul contre Strasbourg. Et bien que le talent offensif à disposition de Bruno Génésio soit plus qu'intéressant, difficile d'en dire autant sur le plan défensif. C'est la raison pour laquelle Denis Balbir aimerait voir débarquer un Sergio Ramos chez les Rouge et Noir .

La défense, le point faible de Rennes ?

« Je comprends qu’on ne soit pas satisfait du début de saison et qu’on s’interroge. Étant donné l’effectif en place, Rennes devrait faire beaucoup mieux. A titre personnel, je pensais les Bretons en capacité de lutter pour le podium et on en est loin. Il est évident que cette défaite contre Lorient fait tache. Est-ce que Bruno Genesio est toujours l’homme de la situation ? Je le pense. C’est à lui de trouver des solutions. Au Stade Rennais, la thèse de l’accident n’est plus valable mais de là à dire que Genesio doit partir, on va un peu vite en besogne », écrit le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club , avant de poursuivre.

«Il faut quand même des Sergio Ramos»