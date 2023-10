PSG : Une star a remplacé Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps attendu par le Real Madrid, Kylian Mbappé ne semble plus être un sujet de discussions du côté de la Casa Blanca. Et pour cause, Jude Bellingham réalise un début de saison sensationnel au point que les fans du club merengue semble déjà avoir oublié l’attaquant du PSG, dont le nom circule pourtant du côté du Real pour la saison prochaine.

L'été dernier, le nom de Kylian Mbappé a longtemps agité le mercato. Et pour cause, le PSG avait décidé d'écarter son attaquant vedette après son refus de prolonger, au point qu'un transfert au Real Madrid soit évoqué. Le capitaine des Bleus a finalement été réintégré, toujours sans prolonger ce qui sème encore le doute sur son avenir. Mais du côté de la Casa Blanca , on semble être passé à autre chose avec Jude Bellingham comme l'explique Tomas Roncero.

«Le madridismo ne pense même plus à Mbappé»

« Si l'on votait demain pour le Ballon d'Or de la saison en cours, Bellingham le remporterait. Il est clairement le joueur le plus en forme du monde. Cela fait déjà trois mois qu'il a commencé à San Mames le 12 août. Il a une énorme qualité et il a trouvé au Real Madrid le terreau nécessaire pour qu'il explose définitivement. Il marque des buts de toutes les couleurs. Béni soit l'heure à laquelle le Real Madrid l'a recruté. Le madridismo ne pense même plus à Mbappé », assure le journaliste de AS au micro de La Cadena SER . Un avis partagé par son confrère Antonio Romero.

Bellingham crève l'écran au Real