PSG : Kylian Mbappé va rejoindre un cercle très fermé !

Amadou Diawara

Auteur d'un doublé sur la pelouse de Brest ce dimanche après-midi, Kylian Mbappé est on ne peut plus proche d'intégrer le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1. En effet, le numéro 7 du PSG n'est plus qu'à cinq réalisations de réussir cet exploit, et ce, à seulement 24 ans. Pour atteindre le podium, il lui faudra toutefois encore quelques années à Paris.

Malgré sa préparation estivale tronquée - et ce, à cause de sa mise à l'écart au PSG - Kylian Mbappé éclabousse de sa classe la Ligue 1 depuis le début de la saison. Grâce à son doublé sur la pelouse de Brest ce dimanche après-midi (2-3), le numéro 7 parisien reste le seul meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations, avec trois unités d'avance sur Akor Adams, pensionnaire du Montpellier HSC.

Mbappé a inscrit 174 buts en L1

Avec ces deux buts inscrits face au Stade Brestois, Kylian Mbappé se rapproche même des légendes de la Ligue 1. En effet, la star du PSG devrait très bientôt intégrer le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat. Le tout à seulement 24 ans ce qui n'est pas un mince exploit.

Mbappé se rapproche du top 10

Alors qu'il a inscrit 174 réalisations au total en Ligue 1, Kylian Mbappé est classé onzième pour le moment. Devant lui, on trouve Gunnar Andersson (10ème, 234 matchs joués) et Carlos Bianchi (9ème, 220 rencontres disputées) avec 179 buts. Il est donc très probable que l'attaquant du PSG intègre le top 10 de ce classement dans les prochaines semaines. Mais pour aller plus haut il faudra qu'il soit très efficace.



Le top 8 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue 1 : Delio Onnis (1er, 299 buts), Bernard Lacombe (2ème, 255), Hervé Revelli (3ème, 216), Roger Courtois (4ème, 210), Thadée Cisowski (5ème, 206), Roger Piantoni (6ème, 203), Joseph Ujlaki (7ème, 190), et Fleury Di Nallo (8ème, 187). Autrement dit, s'il souhait poursuivre son ascension dans ce classement, Kylian Mbappé devra probablement prolonger au PSG.