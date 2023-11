Il quitte le PSG, son cauchemar est terminé

Amadou Diawara

Peu épargné par les pépins physiques en 2022-2023, Renato Sanches a été poussé vers la sortie par le PSG l'été dernier. Ce qui a profité à l'AS Rome, ayant bouclé un prêt avec une option d'achat. Victime d'une énième blessure, Renato Sanches aurait repris l'entrainement collectif avec les Giallorossi de José Mourinho.

Lors de l'été 2022, Luis Campos a attiré Renato Sanches vers le PSG. En effet, le conseiller football parisien a bouclé le transfert de l'international portugais en offrant un chèque d'environ 15M€ au LOSC.

Renato Sanches est revenu de blessure

Alors qu'il a enchainé les blessures la saison dernière, Renato Sanches ne fait plus partie des plans du PSG. En effet, le club de la capitale a fait tout son possible pour s'en débarrasser lors du dernier mercato estival. Ce qui n'a pas manqué d'alarmer l'AS Rome.

Renato Sanches a repris l'entrainement collectif