Messi oublie le PSG et prépare un retour improbable

Axel Cornic

A 36 ans, Lionel Messi a remporté le huitième Ballon d’Or de son illustre carrière, mais a surtout soulevé une grosse polémique. A aucun moment au cours de la soirée il n’a en effet parlé ou remercié son ancien club du Paris Saint-Germain, à l'inverse d'un FC Barcelone qu’il a pourtant quitté depuis désormais plus de deux ans.

Si certains avaient des doutes sur les tensions entre Lionel Messi et le PSG, ils ont sans aucun doute été balayés à l’occasion de la cérémonie du Ballon d’Or 2023. Le lauréat de cette année s’est en effet évertué à ne jamais parler de son ancien club, qu’il a quitté en juin dernier... et quand il l’a fait, ce n’était que pour rappeler combien il était malheureux à Paris.

Ballon d’Or : Mbappé battu par Messi, le PSG impliqué ? https://t.co/beJRbwQMOW pic.twitter.com/e03w60Ew5g — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

« D’un point de vue sportif, cela ne s’est pas passé comme je l’espérais »

« Mon passage à Paris ne s’est pas passé comme je l’espérais et ce pour différentes raisons » a expliqué Lionel Messi, qui cet été déjà avait expliqué avoir vécu un véritable calvaire lorsqu’il était au PSG. « D’un point de vue sportif, cela ne s’est pas passé comme je l’espérais mais je garde en tête toutes les bonnes choses que j’ai vécues, et il y en a aussi eu beaucoup ».

Il n’a pas oublié le Barça

Si sa place dans le panthéon du football n’est plus à prouver, on peut donc dire que Lionel Messi a clairement manqué de classe. Surtout qu’il n’a pas manqué de rendre hommage au FC Barcelone, club où il a passé une grande partie de sa carrière, mais qu’il a quitté dans des circonstances controversées en 2021. D’ailleurs, plusieurs médias évoquent un long échange entre Messi et Joan Laporta, président du club catalan.

Le Ballon d’Or 2023 au Camp Nou ?