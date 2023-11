PSG : Mbappé se fait clasher, il répond en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a perdu ses nerfs ce dimanche. Auteur d'un doublé face à Brest (victoire 2-3), le joueur tricolore a chambré le public breton, ce qui lui a valu de nombreuses critiques, notamment sur les réseaux sociaux. Le journaliste Bertrand Latour a estimé que le Français ne pouvait renvoyer cette image. Sur le plateau de RMC, Jérôme Rothen a souhaité lui répondre.

Kylian Mbappé avait la tête des mauvais jours dimanche. Malgré un doublé face à Brest, le Français était en colère contre le public breton. Alors lorsqu'il inscrit le but de la victoire, le champion du monde 2018 laisse éclater son soulagement, n'hésitant pas à chambrer les supporters. Pour Bertrand Latour, ce comportement est inacceptable :« Un capitaine de L’Equipe de France ne devrait pas faire ça ». Sur X, Mbappé a tenu à lui répondre. « Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier » a-t-il confié, évoquant des insultes proférés à l'encontre d' Achraf Hakimi.





Rothen prend la défense de Mbappé

Sur le plateau de RMC , Jérôme Rothen a répondu à Bertrand Latour. « Arrêtez avec les débats : ‘Il est capitaine de l’équipe de France, il n’a pas à réagir comme ça’. Peu importe. On a été sur un terrain et par moments, tu peux dégoupiller. Et encore, je trouve qu’il a bien dégoupillé. Parce qu’il aurait pu insulter. Là, il a juste montré le score 3-2, son doublé, en disant au public de continuer à parler, chanter et siffler. Est-ce que c’est grave ? » a confié l'ancien joueur du PSG, qui doute, toutefois, de la sincérité de Mbappé sur certains points.

« Défendre Achraf Hakimi, je n’y crois pas une seule seconde »