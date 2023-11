PSG : «Tu commences à me gonfler sévère»... Il dézingue Mbappé en direct

Thibault Morlain

Auteur d'un doublé contre Brest, Kylian Mbappé s'est distingué par son comportement après son but qui a offert la victoire au PSG. En effet, chahuté par le public brestois, l'international français n'a pas manqué de répondre aux provocations et de chambrer à son tour. Une attitude de Mbappé qui ne passe clairement pas auprès de certains et notamment Julian Palmieri.

Dimanche dernier, le PSG s'est donc imposé face à Brest (2-3). Mais au-delà du résultat, c'est le comportement de Kylian Mbappé qui a fait énormément parler, au point de déclencher une polémique. Auteur du but salvateur sur penalty, l'attaquant du PSG ne s'est pas privé de répondre aux insultes des supporters de Brest en les chambrant à son tour. Une attitude qu'on a rarement pu voir de la part de Mbappé et pour beaucoup d'observateurs, cela n'aurait pas dû se passer. Et voilà que cela vaut désormais à l'attaquant du PSG de nombreuses critiques...

PSG : Messi meilleur que Mbappé ? Deschamps lâche sa réponse https://t.co/ClP6HRsbpR pic.twitter.com/ue2RqNYfyV — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

« Kylian Mbappé, il me gonfle »

A l'occasion d'un live pour Team Football , Julian Palmieri a donc totalement dézingué Kylian Mbappé suite à son comportement face à Brest. L'ancien joueur de Bastia a alors balancé sur l'attaquant du PSG : « Tu commences à me gonfler sévère. Moi, Kylian Mbappé, il me gonfle. J'ai l'impression que depuis Monaco il régresse. Il ne progresse pas dans sa communication et dans son jeu. Depuis 3 ans, il prend la France entière et le Real Madrid pour des co**. Il joue sur plusieurs tableaux. Quand Moffi chambre le Parc, il se permet de le remettre à sa place pour 3 semaines après faire de même ».

« Ce mec là, je ne le supporte plus »