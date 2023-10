Messi quitte le PSG, Mbappé va en profiter ?

Amadou Diawara

Alors qu'il a remporté la Coupe du Monde lors de la saison 2022-2023, Lionel Messi a soulevé son huitième Ballon d'Or ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris. Classé troisième, Kylian Mbappé ne devrait plus être inquiété par la Pulga à l'avenir. En effet, Leo Messi ne devrait plus être un candidat potentiel au Ballon d'Or, et ce, à cause de son transfert du PSG vers l'Inter Miami.

Défendant les couleurs du PSG et de l'Argentine en 2022-2023, Lionel Messi a remporté son huitième Ballon d'Or ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris. Ayant des statistiques impressionnantes avec le club de la capitale, la Pulga a permis à l' Albiceleste de soulever la Coupe du Monde au Qatar. Ce qui lui a permis de devancer Erling Haaland (2ème) et Kylian Mbappé (3ème) au classement du Ballon d'Or.

Messi et Ronaldo out pour le Ballon d'Or 2024 ?

A l'avenir, Kylian Mbappé ne devrait plus être inquiété par Lionel Messi ou par Cristiano Ronaldo. Alors qu'elles ont glané treize Ballon d'Or à eux deux depuis 2008, les deux stars planétaires ne devraient plus représenter un danger pour le numéro 7 du PSG. Toutefois, Kylian Mbappé aura d'autres adversaires de taille

Un duel Mbappé-Haaland ?