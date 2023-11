Une offre va tomber pour Mbappé, contre-attaque du PSG ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé semblerait suivre le chemin de Lionel Messi et Neymar. Le départ du champion du monde tricolore à la prochaine intersaison se confirmerait à en croire la presse étrangère. Les joueurs du Real Madrid commenceraient déjà à se frotter les mains. Le PSG préparerait l’offensive de la dernière chance. Explications.

La MNM, trio d’attaque composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé à l’été 2021, pourrait-elle être totalement réduite à néant à l’occasion du prochain mercato estival ? Neymar et Messi ont quitté le Paris Saint-Germain à l’intersaison, et à en croire la presse espagnole, Mbappé serait le prochain sur la liste, dès 2024, avec une arrivée au Real Madrid.

Le Real Madrid se prépare pour l’arrivée de Mbappé

Marca a confié mercredi soir que l’ensemble du public de footballeurs présents à la cérémonie du Ballon d’or lundi à Paris serait convaincu que Kylian Mbappé signera en tant qu’agent libre au Real Madrid l’été prochain. Le vestiaire du club merengue, dont Vinicius Jr, Jude Bellingham et Rodrygo Goes, discuteraient déjà en coulisses de l’incorporation de Mbappé dans le onze de départ merengue.

Le PSG démuni pour la prolongation de Mbappé ?