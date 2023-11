PSG : Une date annoncée pour le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Si Kylian Mbappé est resté au PSG cet été, son avenir est encore loin d’être résolu. D’ailleurs, ce sujet fait actuellement l’objet de nombreuses rumeurs. Le Français va-t-il quitter le club de la capitale ? Alors que des questions se posent, il va visiblement falloir patienter encore un peu pour y voir plus clair à propos de Mbappé.

Le PSG ou le Real Madrid ? L’incertitude plane concernant l’avenir de Kylian Mbappé, entré dans sa dernière année de contrat à Paris. Alors que le Français pourrait partir libre à l’été 2024, ça part dans tous les sens. Toutefois, une réponse ne devrait pas intervenir tout de suite pour le transfert de Mbappé…



PSG : Il annonce la couleur pour duel face à Mbappé https://t.co/JtfCFrkcOx pic.twitter.com/UJTDJEw7mz — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

Rendez-vous en 2024

Pour CaughtOffside , Fabrizio Romano a en effet à propos de l’avenir de Kylian Mbappé : « Mbappé est concentré sur le PSG et le Real Madrid est heureux avec sa situation actuelle. En 2024, cela deviendra plus clair sur ce qu’il veut faire. Nous devons attendre et voir, mais il n’y a rien actuellement malgré les rumeurs ».

Rien entre Mbappé et le Real Madrid !