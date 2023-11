PSG : Messi lâche une révélation sur son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au terme d'une histoire qui aura duré deux ans, Lionel Messi a donc quitté le PSG l'été dernier en fin de contrat pour signer du côté de l'Inter Miami. Et même si son expérience parisienne n'a pas été concluante sur le plan sportif, les enfants de Messi voulaient rester dans la capitale.

Sacré Ballon d'Or 2023 lundi soir au Théâtre du Châtelet à Paris, Lionel Messi doit bien évidemment en grande partie ce sacre en raison de sa victoire en Coupe du Monde avec l'Argentine. En effet, ses performances avec le PSG n'ont pas été particulièrement éblouissantes, et certainement pas en Ligue des Champions. C'est d'ailleurs dans un anonymat total et en froid avec une bonne partir des supporters que Messi a quitté le PSG l'été dernier, au terme de son contrat, pour rallier la MLS et l'Inter Miami.

« Mes enfants voulaient continuer en France »

Interrogé à l'occasion de cette cérémonie du Ballon d'Or, Lionel Messi a fait une révélation plutôt inattendue en indiquant que ses enfants auraient aimé qu'il poursuivre l'aventure au PSG : « L’impact du PSG dans ce Ballon d’Or et le souvenir que j’en garde ? J’ai dû interrompre mon séjour à Paris pour différentes raisons mais j’en ai beaucoup profité. J’étais très heureux ici et mes enfants ont aimé la ville. Ils voulaient continuer en France, rester à l’école ici et ne pas quitter leurs amis. D’un point de vue sportif, cela ne s’est pas vraiment passé comme je l’espérais mais je garde de très bons souvenirs et ils sont nombreux », a lâché l'attaquant argentin.

Plus de lien avec le PSG