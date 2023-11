PSG : Mbappé vend la mèche pour son avenir ? Il dévoile la vérité

Thibault Morlain

En marge de la dernière cérémonie du Ballon d’Or, Kylian Mbappé a notamment été interrogé sur un possible transfert au Real Madrid. L’attaquant du PSG a alors eu une réaction qui a fait énormément parler du côté de l’Espagne. Mbappé aurait-il vendu la mèche pour son avenir ? Pas sûr…

Lundi soir, El Chiringuito était présent au théâtre du Châtelet pour tenter d’en savoir plus sur l’avenir de Kylian Mbappé. Le média ibérique a alors interpellé l’attaquant du PSG concernant un transfert au Real Madrid. Et la réaction de Mbappé n’a échappé à personne puisque l’international français a lâché un petit sourire en réponse.



« Rien du tout à dire actuellement »

Alors que ce sourire de Kylian Mbappé a depuis fait énormément parler, Fabrizio Romano a tenu à mettre les choses au point. Pour CaughtOffside , il a lâché à propos de l’attaquant du PSG : « Mbappé a attiré l’attention avec sa réaction après avoir été interrogé sur un départ au Real Madrid l’été prochain. Mais je crains qu’il n’y ait rien du tout à dire actuellement. Je ne m’attends à aucun gros mouvement cette année ».

« En 2024, cela deviendra plus clair »