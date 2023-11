Après Cristiano Ronaldo, il peut lancer la nouvelle sensation du PSG

Axel Cornic

Véritable révélation de ce début de saison, Warren Zaïre-Emery ne cesse de surprendre. En quelques mois il a conquis le Paris Saint-Germain et à seulement 17 ans il rêve d’aller toujours plus loin, avec un certain Jorge Mendes qui tente de l’accompagner, comme il a pu le faire par le passé avec un certain Cristiano Ronaldo.

Ces dernières décennies plusieurs agents de joueurs se sont affirmés comme les personnes les plus influentes du football et longtemps, la scène européenne a été partagée en deux. D’un côté on trouvait Mino Raiola, décédé en 2022 et dont l’héritage a été repris en main par Rafaela Pimenta, tandis que de l’autre Jorge Mendes.

L’ancien agent de Cristiano Ronaldo

Le Portugais a construit un véritable empire et cela il le doit notamment à Cristiano Ronaldo, qui a été le joyau de sa couronne pendant des nombreuses années. Leur collaboration est désormais terminée, mais il compte encore des nombreux grands noms dans son écurie comme Bernardo Silva ou encore Ruben Dias.

Jorge Mendes a plusieurs joueurs au PSG

Récemment, il s’est également construit une solide colonie au PSG avec pas moins de quatre nouveaux joueurs arrivés cet été ! Manuel Ugarte, Marco Asensio, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos. A ceux-là on peut ajouter Vitinha et Danilo Pareira déjà au club, mais également la révélation Warren Zaïre-Emery.

« Mon agent Jorge Mendes, je l’appelle “Monsieur Partout” »