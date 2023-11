PSG : L’ultimatum du Real Madrid à Mbappé pour son transfert

Thibault Morlain

Entré dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait donc partir libre à l’issue de cette saison. Si tel était le cas, on imagine alors le Français rejoindre enfin le Real Madrid. Mais pour le moment, rien n’est encore acté entre Mbappé et les Merengue. Mais voilà que du côté de Madrid, on voudrait régler cela le plus rapidement possible…

Jusqu’à présent, le Real Madrid a toujours échoué à recruter Kylian Mbappé. On se souvient bien évidemment de ce qui est arrivé en 2022. Alors que le joueur du PSG arrivait au terme de son contrat à Paris et que tout le monde pensait qu’il rejoindre Madrid, Mbappé a finalement prolongé avec le club de la capitale. Une énorme déception pour la Casa Blanca qui ne veut plus revivre une telle déconvenue.

Une star du PSG menacée avant le choc https://t.co/AkvnawGPLX pic.twitter.com/nSXQnPPTRf — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

Un transfert bouclé dès janvier ?

Comme l’explique Ok Diario , le Real Madrid ne voudrait pas que l’histoire se répète avec Kylian Mbappé. Ainsi, le club espagnol serait très clair pour le transfert de l’attaquant du PSG : il doit se régler avant le 1er février. Etant dans sa dernière année de contrat, Mbappé a la possibilité de signer un pré-contrat dès le mois de janvier. Et c’est clairement l’objectif du Real Madrid qui veut boucler l’affaire le plus tôt possible.

Le Real Madrid met la pression à Mbappé

La balle serait donc maintenant dans le camp de Kylian Mbappé : c’est le Real Madrid ou rien. Le train merengue ne devrait visiblement plus repasser. Selon le média ibérique, si le joueur du PSG ne donne pas son accord en janvier, Florentino Pérez changera ses plans et ira sur d’autres joueurs.