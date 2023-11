La réponse tombe pour le transfert de cette star du PSG

Thibault Morlain

Entré dans sa dernière année de contrat au PSG, Presnel Kimpembe pourrait donc partir librement à l'issue de cette saison. A moins d'une prolongation, le titi parisien pourrait découvrir un autre club et récemment, il a été question d'un intérêt du FC Barcelone. Quid alors d'un départ de Kimpembe en Catalogne ?

Au PSG, il n'y a pas que Kylian Mbappé qui est en fin de contrat. Presnel Kimpembe voit lui aussi son bail expirer à l'issue de cette saison. A 28 ans, le défenseur central formé au sein du club de la capitale représente donc une possible opportunité de marché. Et selon les dernières rumeurs, le FC Barcelone aurait un oeil sur Kimpembe et le fait de le recruter pour 0€.

« Ils ont d'autres priorités »

Pour CaughtOffside , Fabrizio Romano a fait un point sur cette rumeur envoyant Presnel Kimpembe au FC Barcelone. Le journaliste italien a alors confié : « Aujourd'hui, je ne suis au courant de rien à propos du FC Barcelone. Ils ont d'autres priorités ».

« Kimpembe parlera de son avenir avec le PSG durant la seconde partie de la saison »