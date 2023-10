Un joueur jubile et se lâche après son départ du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Racheté par le PSG cet été, Xavi Simons ne s'est pas éternisé dans la capitale puisqu'il a été prêté au RB Leipzig jusqu'à la fin de la saison. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le joueur néerlandais s'éclate en Bundesliga. Ce lundi soir, il est revenu sur ses premiers pas en Allemagne et sur sa relation avec son coach, Marco Rose.

Il faudra encore attendre avant de voir Xavi Simons dans un poste de titulaire au PSG. Rapatrié par le club parisien cet été grâce à une clause de rachat de 6M€, le joueur a filé en prêt au RB Leipzig pour continuer à progresser. Et les premiers résultats se font ressentir. En l'espace de quelques mois, Xavi Simons a délivré sept passes décisives et inscrit quatre buts. Lors d'un entretien accordé à beIN SPORTS ce lundi, l'international néerlandais est revenu sur ses premiers pas en Allemagne et a évoqué les différences avec ses deux premières expériences au PSV Eindhoven et au PSG.

PSG : Mbappé reçoit un ultimatum pour son mercato https://t.co/qgggwWMtzz pic.twitter.com/RZavzFgKyn — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

« La Bundesliga est excitante »

« Maintenant, je suis à Leipzig. Pour moi, c’est la meilleure option pour continuer à développer mon style de jeu. J’ai déjà joué dans deux équipes de très haut niveau. Je sais ce qu’elles demandent et je connais leurs attentes. La Bundesliga est excitante. Je trouve qu’ici, l’intensité des matches est élevée. Le style de jeu est différent. Plus vertical, je dirais. On cherche plus rapidement à aller vers l’avant. Ça demande beaucoup d’intelligence de jeu. C’est ça la différence » a lâché Xavi Simons.

Xavi Simons rend hommage à son coach