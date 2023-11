Mercato : Le grand retour de Zidane se confirme ?

Hugo Chirossel

Sans poste depuis plus de deux ans, le grand retour de Zinédine Zidane est attendu. Si son nom a souvent circulé, l'ancien entraîneur du Real Madrid n’a pas encore repris du service. Alors qu’Erik Ten Hag est en danger à Manchester United, les Red Devils penseraient au technicien français pour le remplacer.

Bien malin celui qui saura dire quel sera le prochain club de Zinédine Zidane. Le nom de l'ancien entraîneur du Real Madrid a été évoqué un peu partout ces derniers mois. Notamment au PSG ou bien à l’OM si jamais le club marseillais venait à changer de propriétaire.

«Qui est ce type ?» Un joueur du Real Madrid balance sur Zidane ! https://t.co/Hc71IpSkxk pic.twitter.com/Y3iswky9zl — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

Quel avenir pour Zidane ?

Zinédine Zidane de son côté n’a jamais caché son ambition de prendre les rênes de l’équipe de France à l’avenir, mais Didier Deschamps est toujours en place et a en plus prolongé jusqu’en 2026. Le Ballon d’Or 1998 pourrait voir une autre option se présenter à lui, du côté de la Premier League.

Manchester United pense à Zidane