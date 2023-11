Mbappé forcé de partir du PSG, Luis Enrique répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Encore raté pour Kylian Mbappé. Meilleur marqueur de la dernière Coupe du monde, le joueur du PSG n'est pas parvenu à mettre la main sur le Ballon d'Or cette année. Troisième derrière Erling Haaland et Lionel Messi, la star française doit quitter l'hexagone pour remporter ce trophée selon certains observateurs. En conférence de presse, Luis Enrique a livré son opinion.

Alors qu'il fêtera ses 25 ans dans un peu plus d'un mois, Kylian Mbappé n'a toujours pas remporté le moindre Ballon d'Or. Cette année, le prix est revenu à Lionel Messi, vainqueur de la dernière Coupe du monde. Nul doute qu'une victoire de l'équipe de France au Mondial aurait changé la donne. Mais pour le journaliste Bruno Alemany, le problème réside dans la faiblesse du championnat de France.

Mbappé a un nouveau projet, il déballe tout https://t.co/TE2Wc8g0kY pic.twitter.com/b2VCQ0LXYi — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

« Mbappé souffre du fait qu'il joue dans le championnat français »

Au micro de la Cadena Ser , il a annoncé que Mbappé devait absolument quitter le PSG s'il souhaitait remporter le Ballon d'Or. « Messi a été incroyable. Mbappé, quant à lui, souffre du fait qu'il joue dans le championnat français. Mais il est le grand favori pour remporter le prochain Ballon d'Or » a lâché Bruno Alemany. Questionné sur les chances de Mbappé, Luis Enrique est conscient que son club doit faire plus, notamment en Ligue des champions.

« On essaye de gagner le maximum de trophées à Paris »