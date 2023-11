Transferts : Voilà pourquoi le PSG s’est raté l’été dernier

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a pris le meilleur sur le PSG, mais pas seulement au cours du dernier mercato. Alors que Chelsea, Liverpool ou encore Manchester City semblaient être prêts à accueillir Jude Bellingham, c’est le club merengue qui a raflé la mise. Et le Real Madrid peut remercier son stade : le Santiago Bernabeu. Explications.

Comme son président Nasser Al-Khelaïfi le confiait ouvertement en décembre dernier lors de la Coupe du monde au Qatar, le PSG était très emballé par l’idée de recruter Jude Bellingham. Pour Sky Sports, le patron du Paris Saint-Germain tenait un message clair concernant l’international anglais qui brillait avec The Three Lions.

Le PSG a clamé son amour pour Bellingham, en vain

« Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est à son club, et nous respectons ça. Alors si nous voulons lui parler, nous discuterons avec son club avant ». Mais finalement, le PSG a été snobé par Jude Bellingham qui, du haut de ses 20 ans, se présentait en conférence de presse de présentation au Santiago Bernabeu en tant que nouveau joueur du Real Madrid en juin dernier au tout début du mercato estival au grand dam de ses courtisans.

«Quand on l'a sur soi, on a presque l'impression d'être dans un costume de super-héros»