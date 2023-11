Mercato : Il fait un carton après l'ASSE, voilà pourquoi il a claqué la porte

Thibault Morlain

Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de la MLS suite à l'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami. Mais s'il y a bien un joueur qui explose tout actuellement aux Etats-Unis, c'est Denis Bouanga. Bien connu de la Ligue 1, le Gabonais, passé notamment par l'ASSE, avait quitté les Verts à l'été 2022 pour rejoindre le Los Angeles FC. Suite à la relégation des Stéphanois, Bouanga a fait ses valises pour les Etats-Unis et il ne regrette clairement pas aujourd'hui. En effet, il vient tout simplement de terminer la saison régulière avec le titre de meilleur buteur, ayant marqué 20 buts en 31 matchs, tout en délivrant 7 passes décisives.

« J'ai reçu des offres de clubs en France et en Bundesliga »

Denis Bouanga ne s'est donc pas trompé en quittant l'ASSE pour rejoindre le Los Angeles FC. A propos de ce choix, il avoue d'ailleurs dans un entretien pour Transfermarkt : « J'ai reçu des offres de clubs en France et en Bundesliga aussi, mais je ne sentais pas qu’ils me voulaient vraiment, alors que Los Angeles a fait le forcing. Le club m'appelait tous les deux jours, il voulait savoir mon état, si c’était possible que je vienne… Je voulais partir dans un club qui me voulait absolument, pour pouvoir jouer, même s’il y a beaucoup de choses qui sont entrées en compte. Je ne veux pas être un second choix ou être là par défaut, je déteste ça. Je préfère descendre d'une division ou aller dans un club moins fort, mais savoir que l'institution me veut ».

Bouanga n'a pas eu peur !