Le PSG pense déjà à l’après Luis Enrique, c’est la douche froide

Axel Cornic

Du côté du Qatar on préparerait déjà l’avenir et surtout, on semble envisager tous les scénarii. Ainsi en cas de départ de Luis Enrique avant la fin de son contrat en juin 2025, au Paris Saint-Germain on penserait déjà à Antonio Conte, libre depuis son départ de Tottenham en mars 2023.

Ce n’est pas simple d’envisager sereinement l’avenir quand on est entraineur du PSG et Christophe Galtier en sait quelque chose. Après une première partie de saison très satisfaisante, le technicien français a vécu un véritable enfer et a finalement été remercié. La même chose pourrait bien arriver avec Luis Enrique...

Luis Enrique déjà en danger ?

Car une éventuelle catastrophe en Ligue des Champions pourrait bien signer l’avenir de l’Espagnol, arrivé au PSG il y a seulement quelques mois. D’après les informations de Mediaset on assure d’ailleurs que son successeur serait déjà trouvé, puisque du côté de Doha on penserait à Antonio Conte.

Le PSG pense à Conte, mais...