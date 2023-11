Il vit un calvaire à l’OL, transfert imminent ?

Thomas Bourseau

Avec Thierry Henry, Rayan Cherki répond présent en équipe de France Espoirs. Disposant de la confiance du sélectionneur des Bleuets, Cherki est libéré pendant les rassemblements. A l’OL, Fabio Grosso ne lui témoigne pas du tout la même confiance, en témoigne le fait qu’il n’ait pas été retenu pour l’Olympico finalement annulé à cause des incidents. Le journaliste Fabrizio Romano a fait un point mercato pour Cherki.

Malgré sa belle forme avec l’équipe de France Espoirs sous la houlette de Thierry Henry, Rayan Cherki ne connaît certainement pas la même réussite à l’OL. En feu chez les Bleuets, le jeune milieu offensif lyonnais de 20 ans n’impressionne certainement pas Fabio Grosso. D’ailleurs, le champion du monde 2006 avait fait le choix de l’écarter du groupe de l’OL qui était censé aller défier l’OM au Vélodrome dimanche dernier avant que le bus du groupe lyonnais soit attaqué.

Thierry Henry inquiet pour la situation de Rayan Cherki à l’OL ?

Pour la chaîne L’Équipe , Thierry Henry en sa qualité de sélectionneur de l’équipe de France Espoirs tirait courant octobre la sonnette d’alarme concernant la situation sportive délicate de Rayan Cherki à l’OL. « Si ça m'inquiète ? Si je me mets à la place d'un supporter lyonnais, la situation du club est inquiétante. Mais pour Rayan, ce qu'il a fait avec nous, ce n'est pas trop inquiétant. Mais si ça dure, qu'il n'arrive pas à s'imposer et à jouer, il va falloir se poser des questions. Mais pour l'instant on n'en est pas encore là. Pour l'instant je ne suis pas trop inquiet ».

«Il y a beaucoup de clubs qui veulent le recruter au cas où il serait disponible»