OL : Il déballe tout sur le scandale raciste

Hugo Chirossel

Alors que la rencontre entre l’OM et l’OL qui devait se tenir dimanche soir a été marquée par de violents incidents, d’autres faits ont choqué lors de cette soirée. En effet, des saluts nazis et notamment des cris de singes provenant du parcage des supporters lyonnais ont été aperçues au Stade Vélodrome. Mike Tanzey, supporter des Gones, s’est confié sur des actes racistes dont il a été victime.

La soirée de dimanche dernier à Marseille nous a une nouvelle fois offert de tristes images pour la Ligue 1. Le bus des Lyonnais a été caillassé en se rendant au stade de l’OM, blessant Fabio Grosso au visage. L’entraîneur de l’OL a reçu 12 points de suture au visage et s’est vu prescrire 30 jours d’ITT. Si ces faits sont graves et inacceptables, ils ne sont malheureusement pas les seuls à s’être produits ce soir-là.

OM - OL : Surprise, après les incidents il s'avoue coupable https://t.co/VE7RBio8B5 pic.twitter.com/qD9apkINjo — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

Des supporters lyonnais coupables d'actes racistes

Dans le parcage des supporters lyonnais, des saluts nazis et des cris de singes ont été aperçus. Des faits condamnés depuis par l’OL et dénoncés par Mike Tanzey. Ce dernier, supporter des Gones , a pris la parole sur les réseaux sociaux afin de mettre la lumière sur ces actes racistes. Invité dans Génération After sur RMC , il a raconté une anecdote lors d’un déplacement à Prague pendant un match de l’OL, au cours duquel des supporters lyonnais l’appelaient « Umtiti », mais également une autre concernant cette fois-ci un déplacement à Porto.

«Je me sens super mal à l'aise et assez triste»