Scandale raciste à l’OL, il livre un témoignage choc

Alexis Brunet

Les stades français sont malheureusement parfois le théâtre d'actes racistes, ou bien xénophobes. C'est le cas à l'OL, où certains supporters font régner une ambiance spéciale en tribune. Les derniers évènements à Marseille ont poussé Mike, un fan lyonnais à prendre la parole, pour dénoncer ces incidents qui émaille son quotidien. Ce dernier livre d'ailleurs un témoignage choc.

Lors de l'Olympico dimanche soir, certains supporters de l'OM ont fait preuve de débilité, en caillassant le bus de l'OL, ce qui a entraîné le report du match. Mais les fans marseillais ne sont pas les seuls à blâmer. En effet, des supporters lyonnais ont aussi fait parler d'eux dimanche soir, pour des gestes à connotation xénophobe. Des attitudes qui seraient fréquentes à Lyon, chez certains ultras.

Un fan de l'OL livre un témoignage choc

Pour essayer de mettre fin à ces agissements, Mike, un supporter de l'OL a décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Ce dernier a d'ailleurs livré une anecdote glaçante, à L'Équipe , sur ces attitudes fréquentes chez certains fans lyonnais. « Un déplacement à Prague m'a particulièrement marqué. On était les deux seuls Noirs dans le parcage avec ma copine. On me dévisageait, on me criait « Umtiti, Umtiti ! » Ça n'arrêtait pas, ils chantaient, se moquaient. Heureusement, au bout d'un moment, une personne s'est levée et a hurlé : « Stop ! Vous ne voyez pas que vous le saoulez ? Que c'est raciste ? » Du coup, tout le monde s'est arrêté. Je ne sais pas qui est celui qui a crié ça, mais je ne le remercierai jamais assez. On était dans une posture où on ne pouvait rien dire, de peur que ça dégénère. Il y avait des sympathisants tchèques avec nous, des crânes rasés... Je me rappelle parfaitement du visage de l'un d'entre eux. Il souriait du genre « essaye quoi que ce soit et tu vas voir ».

Mike demande du changement