Incidents à l’OM : Le vestiaire de l’OL fait une grande révélation

Dimanche dernier, la rencontre entre l’OM et l’OL n’aura finalement pas eu lieu. Suite aux incidents qui se sont produits aux abords du Vélodrome et à la grosse blessure de Fabio Grosso, la décision a été prise de reporter le match à une date ultérieure. Mais voilà que les joueurs de l’OL étaient prêts à jouer cette rencontre et la motivation était visiblement au maximum…

Alors que l’OL est bon dernier de Ligue 1, les joueurs de Fabio Grosso avaient un grand rendez-vous le week-end avec le choc face à l’OM. Un match qui n’a finalement pas eu lieu suite aux incidents aux abords du Vélodrome. On a ainsi vu Fabio Grosso arriver avec la tête en sang après des jets de projectiles sur le bus lyonnais. De terribles événements qui avaient toutefois décuplé la motivation des joueurs de l’OL.

«Certains joueurs étaient motivés pour le match»

Pour The Athletic , Jake O’Brien est revenu sur ces incidents avant la rencontre face à l’OM. Et le défenseur de l’OL a notamment révélé que certains de ses coéquipiers étaient prêts à jouer cette rencontre malgré ce qui venait d’arriver : « Après que ce soit arrivé, certains joueurs étaient motivés pour le match. C’était du genre : « Je suis impatient d’y aller et nous allons leur montrer de quoi on est fait » ».

Où et quand sera rejoué l’Olympico ?

Le match entre l’OM et l’OL a donc été reporté et pour le moment, aucune décision n’a été prise concernant la future date de cette Olympico. De plus, des questions se posent concernant le lieu où se déroulera le match. En effet, du côté de l’OL, on milite pour jouer sur terrain neutre après ce qui est arrivé aux abords du Vélodrome. Mais c'est bien la LFP qui devra trancher de façon définitive cette question dans les prochains jours.