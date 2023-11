Incidents OM-OL : Une décision va être prise !

Alexis Brunet

Dimanche soir, le match entre l'OM et l'OL n'a pas pu se disputer en raison de graves incidents survenus avant le début de la rencontre. Le car lyonnais s'est fait caillasser, et l'entraîneur des Gones, Fabio Grosso, a été blessé. Le report du match devrait officiellement être axé jeudi, et il pourrait se jouer finalement début décembre.

La Ligue 1 s'est ridiculisée aux yeux du monde entier dimanche soir. Alors que la dixième journée de championnat devait se terminer en apothéose, cela a finalement viré au drame. L'Olympico n'a pas pu avoir lieu, car le car de l'OL s'est fait caillasser, par des pseudos supporters de l'OM. Lors de cet incident, Fabio Grosso, le coach lyonnais, a été blessé. Il a dû subir douze points de suture, et il aurait même pu perdre son œil. Ce dernier s'est d'ailleurs vu prescrire 30 jours d'ITT.

Le report du match devrait être validé jeudi

Depuis, plusieurs questions se posent sur ses incidents. La première concerne le match en lui-même, s'il doit être rejoué ou non. D'après les informations de L'Équipe , la commission des compétitions doit se prononcer ce jeudi, au sujet du report de la rencontre, en présence de représentants des deux clubs. Elle doit prouver que l'OL n'était pas en mesure de jouer, ce qui ne devrait pas être compliqué. Le report devrait donc être officialisé, et le match pourrait alors se jouer début décembre.

Pas de sanctions contre l'OM ?

Reste à voir si l'OM sera sanctionné ou pas, pour ses incidents. Cela ne devrait pas être le cas, car les incidents se sont tenus à l'extérieur du stade. Marseille ne devrait donc pas être responsable. L'hypothèse de jouer le match à huis clos, ou bien sur terrain neutre est aussi évoquée. Là encore, la question devra être tranchée, mais de telles décisions sont encore une fois souvent prises à la suite d'incidents ayant eu lieu à l'intérieur des stades.