OM-OL : Démission de Grosso après le scandale ? Un défi est lancé

Benjamin Labrousse

Très en difficulté depuis son arrivée en septembre dernier sur le banc de l’OL, Fabio Grosso se retrouve également dans le dur extra-sportivement après avoir reçu une bouteille en pleine tête ce dimanche. Si cet incident survenu en marge de la rencontre face à l’OM n’arrange en rien la situation de l’Italie, la journaliste Valentina Clemente estime qu’une démission de Grosso donnerait raison aux malfaiteurs.

L’OL se trouve face au mur. Lanterne rouge de Ligue 1 sans la moindre victoire cette saison, le club rhodanien a vécu un véritable choc ce dimanche. Alors que le bus de l’OL se rapprochait du Vélodrome, ce dernier a été la cible de jet de projectiles déclenché par des « supporters » de l’OM. Après qu’une vitre ait cédée sous l’impact, Fabio Grosso a reçu une bouteille en verre au visage, laissant ce dernier en sang.

«Ça donnerait encore plus d’importance à des gens qui n’ont rien à voir avec le sport»

Une blessure extra-sportive qui ne va pas arranger la situation de Fabio Grosso en grande difficulté à Lyon. Mais selon la journaliste italienne Valentina Clemente, l’entraîneur italien ne doit pas démissionner : « On ne peut pas dire s’il doit continuer ou non. Cet événement complique peut-être plus sa tâche. Mais s’il part après ce qui lui est arrivé, ça donnerait encore plus d’importance à des gens qui n’ont rien à voir avec le sport mais qui sont là pour se bagarrer » , affirme Clemente à FootMercato .

«On espère le voir continuer»