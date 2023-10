Le message alarmant du président de l’OL sur l’entraîneur

Thomas Bourseau

Fabio Grosso arrivait à Marseille avec le groupe de l’OL dans l’espoir de remporter la première victoire du club lyonnais de la saison. Mais le match n’a finalement pas eu lieu en raison d’une agression de certains supporters de l’OM à son encontre et à celle de son adjoint. Ayant contracté une commotion cérébrale, Grosso ne peut pas tenir une discussion normale selon John Textor.

Alors que l’OL se rendait à Marseille ce dimanche soir dans le cadre de l’Olympico face au rival olympien de l’OM, le choc de la 10ème journée de Ligue 1 n’a finalement pas eu lieu. La faute à un acte de violence de certains supporters de l’OM qui ont caillaissé le car transportant le groupe de l’Olympique Lyonnais.

Commotion cérébrale pour Fabio Grosso

Résultat ? Fabio Grosso a été gravement touché au visage et s’est présenté au Vélodrome avec une tête défigurée et ensanglantée. Son entraîneur adjoint Raffele Longo a pour sa part été blessé à l’oeil. L’Équipe a rapidement affirmé que Grosso était victime d’une commotion cérébrale après avoir été pris en charge par le staff médical.

«Il n’arrive pas à tenir une conversation»