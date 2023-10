Un cadre de l’OL glorifié à Marseille ? Il fait une folle déclaration

Alexis Brunet

L'OM et l'OL s'affrontent ce dimanche soir dans un Olympico qui s'annonce bouillant. Les Lyonnais sont presque obligés de s'imposer, vu leur situation au classement. Pour y arriver, ils compteront sur Antony Lopes dans les buts. Un joueur qui n'est pas très apprécié par les supporters marseillais pendant les matches, mais c'est tout le contraire dans la vie de tous les jours selon Xavier Bernain, le conseiller du portier des Gones. Ce dernier estime même que vu ses performances depuis plusieurs années, il aurait déjà eu une statue à Marseille, s'il jouait pour l'OM.

L'OL se trouve actuellement dans une grave crise. D'abord au niveau des résultats, car les Lyonnais sont derniers du classement, et ils n'ont pas encore gagné le moindre match de la saison. Ensuite au niveau du vestiaire, car depuis quelques jours, l'entraîneur Fabio Grosso fait la chasse à la taupe. En effet, un joueur aurait donné quelques informations à la presse, ce qui n'a pas plu à l'Italien.

L'OL compte sur Lopes

Pour espérer repartir avec les trois points de Marseille, les joueurs de l'OL devront se montrer efficaces. Fabio Grosso comptera donc sur son buteur, Alexandre Lacazette, mais aussi sur son opposé sur le terrain, Antony Lopes. En effet, le gardien lyonnais pourrait être grandement sollicité ce dimanche soir, et il devra répondre présent.

Une statue à Marseille pour Lopes ?