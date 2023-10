Surprise, il déballe tout sur son calvaire à l’ASSE

Benjamin Labrousse

Lors de la saison 2021-2022, l’ASSE a connu une véritable désillusion en étant reléguée en Ligue 2 à l’issue de barrages face à l’AJ Auxerre. Prêté par Angers lors de cette saison, le gardien de but Paul Bernardoni a vécu cette descente et s’est confié à propos des semaines compliquées qui ont suivi cet événement.

Un footballeur de haut niveau connaît des hauts et des bas. Pour les membres de l’effectif de l’ASSE, la saison 2021-2022 reste un épisode à oublier. 17ème de Ligue 1, les Verts avaient finalement été relégués en Ligue 2 après avoir été défaits par l’AJ Auxerre sur leur pelouse aux tirs aux buts.

« On a vécu un scénario affreux quand tu y repenses »

Dans un entretien accordé à Poteaux Carrés , Paul Bernardoni s’est confié sur cette descente dans l’antichambre du football français : « On a vécu un scénario affreux quand tu y repenses. À la trêve, tout le monde te condamne, puis tu penses t'en sortir sans les barrages avec une bonne série ? Puis, on est relégables jusqu'à 10 minutes avant la fin du dernier match à Nantes. Finalement, tu es barragiste et tu perds aux tirs-aux-buts ... c'est la pire des choses ! » , déclare ce dernier dans des propos relayés par Peuple Vert . « Alors, est-ce que ça mérite une haine ? Non. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de blessés. Qu'on se fasse insulter, c'est le foot, c'est le jeu, mais tu ne peux pas accepter qu'un fumigène te passe devant, que se passe-t-il s'il me touche ? » , poursuit le gardien évoluant désormais à Konyaspor.

« J'ai mis 6 mois à ne plus penser à la séance de tirs-aux-buts »