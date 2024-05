Mercato : Il plombe Zidane et balance sur sa signature

Amadou Diawara

Engagé initialement jusqu'au 30 juin, Carlo Ancelotti a prolongé avec le Real Madrid. Une mauvaise nouvelle pour Zinedine Zidane (51 ans), qui espérait se rassoir sur le banc merengue cet été. Interrogé, Carlo Ancelotti (64 ans) a dévoilé la raison pour laquelle la Maison-Blanche l'avait prolongé pour les deux prochaines saisons.

Alors que le contrat de Carlo Ancelotti arrivait à terme le 30 juin, Zinedine Zidane était à l'affût pour prendre sa place sur le banc du Real Madrid. Toutefois, la Maison-Blanche a finalement décidé de prolonger son coach italien. En effet, Carlo Ancelotti a rempilé de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026.

Le Real Madrid a préféré Ancelotti à Zidane

Grâce à sa victoire contre Cadix ce samedi (3-0), le Real Madrid est mathématiquement champion de Liga. Interrogé en conférence de presse d'après-match, Carlo Ancelotti a profité de l'occasion pour évoquer sa prolongation avec la Maison-Blanche , affirmant qu'il avait été prolongé pour faire gagner le club.

«Le Real Madrid m'a demandé de gagner les matchs»