Ça a été un calvaire à l'ASSE, il se lâche

Thibault Morlain

Formé à l'OL, Timothée Kolodziejczak a également la particularité d'avoir joué pour le grand rival des Gones : l'ASSE. D'abord prêté par les Tigres en 2018, il a ensuite été transféré chez les Verts où il aura joué jusqu'en 2022. Une aventure dans le Forez qui n'a toutefois pas été la plus simple à vivre pour Kolodziejczak, qui est revenu sur cette période à l'ASSE.

Ayant connu différents clubs durant sa carrière, Timothée Kolodziejczak a notamment évolué pendant 4 saisons sous le maillot de l'ASSE, lui pourtant qui a été formé à l'OL. 4 saisons durant lesquelles il a joué 122 buts pour un total notamment de 7 buts. Et si Kolodziejczak a connu des bons moments dans le Forez, ça a été plus compliqué parfois. Des périodes délicates qui l'ont visiblement bien marqué...

Éjecté de l’ASSE, il vide son sac https://t.co/abSxsFDHe5 pic.twitter.com/Vl5pm8KK5P — le10sport (@le10sport) October 24, 2023

« C’était un peu plus compliqué vers la fin »

Pour BeIN Sports , Timothée Kolodziejczak a livré ce qu'il avait sur le coeur à propos de ces années compliquées à l'ASSE. Il a alors confié : « À Saint-Étienne, j’ai vécu des bons moments, c’était un peu plus compliqué vers la fin. C’est une bonne parenthèse de ma carrière malheureusement la dernière année a été difficile. C’est un club mythique avec des supporters incroyables surtout quand ça va bien. Quand ça va mal c’est plus compliqué pour nous joueurs mais bon cela fait partie du football. Il y a une histoire, c’est un gros club ».

« Le mal était fait, dans les têtes c’était très compliqué »