Mercato - PSG : Une star fixe une deadline pour son transfert !

Thomas Bourseau

L’accent devrait une nouvelle fois être mis sur l’entrejeu lors du prochain mercato estival comme ce fut le cas l’été dernier avec Manuel Ugarte ou encore en 2022 avec Fabian Ruiz pour ne citer qu’eux. Le PSG en pincerait pour Joshua Kimmich, mais le FC Barcelone se mettrait en travers de sa route. Le principal intéressé aurait pris une première grande décision.

Au PSG, le changement d’ère, c’est pour bientôt. Kylian Mbappé claquera la porte après sept années passées au sein du club de la capitale une fois l’exercice en cours terminé. Afin de combler le vide que laissera le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, les dirigeants parisiens ont pour but d’attirer un attaquant de couloir, un milieu de terrain ainsi qu’un défenseur central droit comme révélé par le10sport.com le 1er avril dernier.

Le PSG se jette sur Joshua Kimmich

L’une des pistes à l’étude au PSG à ce jour semble mener à Joshua Kimmich. Un dossier qui était déjà d’actualité lors du mercato hivernal de cette année. Le milieu défensif allemand voit son contrat au Bayern Munich courir seulement jusqu’à la fin de la saison prochaine, soit juin 2025. En l’état, le FC Barcelone aurait une longueur d’avance sur le PSG d’après Mundo Deportivo . Et pour cause, Kimmich verrait Xavi Hernandez, coach du Barça , comme étant une référence et son inspiration principale lorsqu’il fut joueur. De plus, des discussions auraient déjà eu lieu entre les parties concernées à la dernière intersaison.

PSG : Luis Enrique annonce un coup dur dans le vestiaire https://t.co/mU5R3gZnY5 pic.twitter.com/FdvftBwozM — le10sport (@le10sport) May 2, 2024

Date butoir fixée au 14 juin pour Kimmich