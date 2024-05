Vente OM - Arabie Saoudite : Zidane arrive avec des «grands joueurs» ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Et si un incroyable projet voyait le jour à l'OM ? Selon plusieurs journalistes, l'Arabie Saoudite serait sur le point de succéder à Frank McCourt. Une arrivée qui pourrait permettre au club marseillais de grandir et de rêver plus grand. Né à Marseille, Zinédine Zidane aurait donné son accord aux futurs acheteurs pour occuper un rôle de manager.

L'Arabie Saoudite serait en route pour Marseille. Selon Thibaud Vézirian, la vente de l'OM serait déjà actée en coulisses. Nul doute qu'une prise de pouvoir du puissant état permettra au club de se doter de moyens financiers encore jamais vus au sein de la cité phocéenne.

Zidane à la tête d'une grande équipe ?

Pour le journaliste, cela pourrait ouvrir la porte à l'arrivée de techniciens de renom comme Zinédine Zidane. Selon France-Bleu , le champion du monde 1998 aurait déjà donné son accord à l'Arabie Saoudite pour occuper un rôle de manager. « Le coach va changer aussi. Ce que disent Bruno Blanzat, mais aussi beaucoup de personnes avec le sourire. S’ils arrivent à faire venir Zidane, ils vont arriver, par essence, à faire venir de grands joueurs. Niveau pouvoir d’attraction, ce serait exceptionnel » a confié Vézirian.

« La Coupe d’Europe ? Ce n’est pas un problème »