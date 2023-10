Il quitte l'ASSE et règle ses comptes

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Aujourd’hui au Paris FC, Timothée Kolodziejczak n’a pas oublié la fin difficile de son aventure stéphanoise, marquée par la relégation de l’ASSE en Ligue 2. Interrogé par beIN Sports, le joueur de 32 ans pointe du doigt la responsabilité des dirigeants et de Claude Puel, qui avait été remplacé en décembre par Pascal Dupraz.

L’AS Saint-Etienne évolue désormais en Ligue 2 après avoir réussi à arracher son maintien au cours des années précédentes. Mais la saison 2021/22 aura été fatale au club du Forez, qui avait décidé de se séparer de Claude Puel en décembre 2021 afin de laisser la place à Pascal Dupraz. Habitué à jouer les pompiers de services, l’ancien technicien d’Evian et du FC Sochaux n’avait pas rempli sa mission en évitant la relégation aux Verts . Désormais au Paris FC, Timothée Kolodziejczak s’est souvenu de la dernière année chaotique vécue du côté de l’ASSE, pointant du doigt la responsabilité de Claude Puel et des dirigeants.

Éjecté de l’ASSE, il vide son sac https://t.co/abSxsFDHe5 pic.twitter.com/Vl5pm8KK5P — le10sport (@le10sport) October 24, 2023

« J’espère qu’ils feront de meilleurs choix à l’avenir »

« Sainté j’y ai vécu des bons moments mais ça a été un peu plus compliqué vers la fin. Malheureusement la dernière année a été difficile. C’est un club mythique avec des supporters incroyables mais j’espère qu’ils feront de meilleurs choix à l’avenir », confie le défenseur du PFC sur beIN Sports , dans des propos relayés par But .

« Le mal était fait »