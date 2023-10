Du lourd est annoncé pour l'ASSE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Reléguée en Ligue 2 en 2022, l'ASSE a frôlé la catastrophe la saison dernière avant finalement de sauver. Par conséquent, l'objectif cette saison pour les Verts est de retrouver la Ligue 1. Et cela semblait encore mal engagé en début de saison compte tenu des résultats du club du Forez qui a toutefois redressé la barre depuis quelques matches, remontant ainsi au classement. Au point qu'Alexandre Mendy croit désormais réellement à la montée de l'ASSE.

Malgré un début de saison poussif, l'ASSE a parfaitement redressé la barre en revenant dans la course à la montée en Ligue 1. Invaincus depuis huit matches, les Verts se déplacent sur la pelouse du leader Laval pour le choc de 11e journée de Ligue 2. Désormais cinquième du classement, le club stéphanois peut rêver de remonter en Ligue 1 en fin de saison. Alexandre Mendy y croit.

« Oui j’y crois à la montée. On a de très bons joueurs et il y a le public ici. À chaque fois qu’on joue, qu’on soit premiers ou derniers, les supporters sont là. Les supporters croient en l’équipe de Saint-Étienne, c’est déjà très bien. Parce que dans d’autres clubs, quand tu enchaînes les défaites, les supporters ne viennent plus. À Saint-Étienne, il y a toujours du monde. Je pense qu’ils vont aller jusqu’au bout, parce que les supporters sont là et ne vont pas lâcher ce club qu’ils aiment. (…) Cette année ils vont aller la chercher je pense. L’année dernière, les joueurs qui étaient là savent qu’ils ont fait une saison moyenne avec une première partie pas terrible. Cette année ils sont conscients qu’il fallait bien démarrer la saison, même si ça a commencé par deux défaites. Ils ont su se relever ensuite pour revenir cinquièmes, il faut continuer comme ça, j’y crois », assure l'ancien Stéphanois dans une interview accordée à EVECT , avant de revenir plus en détails sur le début de saison de l'ASSE.

