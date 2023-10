Révolution à l'ASSE, il dévoile les coulisses

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un début de saison plus que poussif, l'ASSE semblait partie pour un nouvel exercice galère. C'est le moment choisi par Laurent Batlles pour changer de système tactique en délaissant son 3-5-2 pour un retour à un 4-3-3 plus pragmatique mais surtout plus efficace. Et alors que les Verts préparent un déplacement sur la pelouse du leader Laval, le coach stéphanois justifie son choix.

Lors des cinq premières journées de Ligue 2, l'ASSE n'avait remporté qu'un seul match. Une situation qui avait jeté le froid sur l'avenir de Laurent Batlles qui a alors décidé de tout changer à partir de la sixième journée et du déplacement à Caen. Le technicien stéphanois a décidé de délaisser son 3-5-2 pour un 4-3-3. Une décision payante sur laquelle il revient.

La mèche est vendue pour la vente de l’ASSE https://t.co/dRAucxrNGq pic.twitter.com/dzuJ2pFg3z — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

Batlles change tout

« Je me suis rendu compte que les joueurs avaient besoin de repères. Ce passage à quatre a aussi eu lieu par rapport à Caen. Les équipes de Jean-Marc Furlan sont très performantes dans les couloirs et je ne voulais pas qu’on soit pris à défaut par leurs latéraux très offensifs », explique l'entraîneur de l'ASSE dans les colonnes du Progrès , avant d'en rajouter une couche.

«On a gagné à Caen dans ce système puis on a enchaîné»