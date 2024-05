Le PSG va signer un coup de maître ?

Thomas Bourseau

Le PSG n’a pas rempli le contrat au Borussia Dortmund, à savoir ne pas perdre. Pour la demi-finale aller de Ligue des champions, les hommes de Luis Enrique ont perdu contre l’ancien club d’Ousmane Dembélé et d’Achraf Hakimi (1-0). Pour autant, la tendance va totalement s’inverser au Parc des princes selon Luis Enrique et Pascal Dupraz la semaine prochaine.

Le Paris Saint-Germain est à une grosse performance de disputer la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire après celle perdue en 2020 à Lisbonne face au Bayern Munich (1-0). Pour ce faire, il faudra que les hommes de Luis Enrique inversent la tendance au Parc des princes mardi prochain pendant la réception du Borussia Dortmund en demi-finale retour de la C1 après s’être incliné au Signal Iduna Park sur le score d’un but à zéro mercredi soir.

«Vous verrez, quand il y en aura quatre au fond des filets des Allemands»

À l’instar du quart de finale retour remporté à Montjuic face au FC Barcelone le 16 avril dernier (4-1) après avoir perdu la première manche (2-3), le PSG se doit de réaliser un match plein contre le Borussia Dortmund. Du point de vue de Pascal Dupraz, il n’y a pas de doute possible : le Paris Saint-Germain va étriller le BvB devant son public. « Je pense que Paris a fait son devoir même si on les espérait meilleur peut-être mais ils sont toujours en course. Vous verrez, quand il y en aura quatre au fond des filets des Allemands, les débats sembleront futiles ». a déclaré l’ex-entraîneur du Toulouse FC aux Grandes Gueules du Sport samedi sur RMC .

Luis Enrique : «on va gagner»