Transferts : Le PSG prépare un retour au bercail !

Le PSG a fait le pari de miser sur Carlos Soler à l’été 2022. Mais l’international espagnol ne connaît pas du tout la même aventure dans la capitale que son compatriote Fabian Ruiz. Son départ semblerait inéluctable désormais. Et Valence pourrait le rapatrier selon la presse ibérique.

Carlos Soler n’a pas eu le rendement escompté au PSG au moment de son arrivée du Valence FC à l’été 2022. Contrairement à Fabian Ruiz qui a relativement été souvent utilisé par Luis Enrique cette saison, ça n’a pas été son cas.

Luis Enrique n’a rien changé pour Carlos Soler au PSG

Et pourtant, le milieu offensif espagnol avait de grands espoirs sportifs sur le plan individuel au moment de la nomination de Luis Enrique le 5 juillet 2023 sur le banc de touche du PSG. C’est du moins ce que Le Parisien a révélé en fin de semaine dernière. Déjà en instance de départ l’été dernier, Soler aurait avorté toute démarche estimant qu’il pourrait se relancer sous les ordres de celui qu’il a connu avec La Roja . La vérité a été tout autre et désormais, son départ est plus que jamais d’actualité.

La presse espagnole évoque un retour à la maison pour Carlos Soler