OM : Un transfert à 40M€ réclamé en direct !

Thibault Morlain

La saison prochaine, l’OM ne jouera pas de Coupe d’Europe et forcément, cela pourrait ne pas être sans conséquence au mercato. Le club phocéen pourrait alors se séparer de certains joueurs afin de combler le manque à gagner. Les regards se tournent notamment vers Leonardo Balerdi. Des questions se posent sur l’avenir de l’Argentin. L’OM doit-il le vendre ? Christophe Dugarry a son avis sur la question.

Longtemps critiqué à l’OM, Leonardo Balerdi a affiché un tout autre visage cette saison. Indiscutable en défense centrale, l’Argentin a livré des performances très convaincantes. De quoi d’ailleurs lui permettre de faire partie d’une liste élargie de l’Argentine pour la Copa America. La cote de Balerdi pourrait alors grimper en flèche et cela pourrait faire les affaires de l’OM en vue d’un possible transfert. Si le club phocéen a réfléchi à l’idée d’offrir une prolongation de contrat au défenseur central, une vente au mercato estival pourrait être inéluctable.



« A 40M€, il faut le laisser partir, sans aucun doute »

Au micro de RMC , Christophe Dugarry s’est prononcé sur un transfert de Leonardo Balerdi cet été. Et selon le champion du monde 98, l’OM ne doit pas hésiter si un club venait à offrir 40M€ pour l’Argentin : « A 30M€, ce n’est pas assez. Il faut le vendre à 40M€. En plus s’il devient international… Ça doit être minimum 40M€ et là, à 40M€, tu ne réfléchis plus. Je pense que Balerdi est remplaçable. A 40M€, il faut le laisser partir, sans aucun doute ».

« Je serais l’OM, je garde à 30M€ »