Mercato - PSG : Une magouille avec le Qatar dénoncée

Thibault Morlain

Cette saison, Luis Enrique ne comptait pas sur Marco Verratti. Le PSG s’est donc débarrassé de l'international italien lors du dernier mercato estival. Il a alors été vendu pour 40M€… à un club qatari, Al-Arabi. Président de la Liga, Javier Tebas y a rapidement vu une magouille des propriétaires du PSG, eux qui sont qataris.

Arrivé en 2012, Marco Verratti va laisser une trace dans l’histoire du PSG. Une belle histoire qui a toutefois pris fin lors du dernier mercato estival. L’Italien a ainsi été vendu pour 40M€ à Al-Arabi, au Qatar. Forcément, alors que les propriétaires du PSG viennent du Qatar, ce transfert de Verratti en a fait tiquer plus d’un…

Le frère de Mbappé impliqué dans une tradition qui coute cher au PSG https://t.co/leJfaVHhII pic.twitter.com/l1864FyCCU — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

« Pas le prix du marché »

Ça a notamment été le cas de Javier Tebas, président de la Liga et grand ennemi du PSG depuis 2017 et le transfert de Neymar. Pour Le Parisien , il a alors lâché sur cette opération avec Marco Verratti : « J’en avais discuté avec Nasser Al-Khelaïfi, mais ce que nous nous disons reste confidentiel. C’est vrai qu’à ce moment-là, je lui ai affirmé que le prix auquel il a été vendu n’était pas le prix du marché, et je continue de le penser ».

« J’espère seulement que ce genre de choses n’arrivera »