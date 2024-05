PSG : Surprise, il veut plomber la succession de Mbappé !

Axel Cornic

L’après Kylian Mbappé pourrait passer par la Serie A, où le Paris Saint-Germain ne suivrait pas seulement Victor Osimhen, mais également son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia. Mais la situation au Napoli pourrait bien influencer ces deux dossiers, qui pourraient au total couter pas moins de 230M€ au club parisien.

Après l’avoir raté l’été dernier, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le PSG aurait décidé de repartir à l’attaque pour Victor Osimhen. Cette fois, les choses devraient plus faciles puisque le Napoli veut le vendre, même si ça coutera au moins 130M€ pour s’attacher ses services.

Osimhen avant Kvaratskhelia ?

Nasser Al-Khelaïfi aimerait faire coup double, puisqu’en plus du Nigérien il viserait Khvicha Kvaratskhelia, qui n’est autre que son compère de l’attaque à Naples. Mais contrairement à Osimhen, l’ailier géorgien ne possède aucun bon de sortie et pour l’avoir il faudra se montrer extrêmement convaincant, surtout connaissant l’inflexibilité du président napolitain Aurelio De Laurentiis.

Gasperini souhaite le garder