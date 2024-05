Transferts - PSG : Un joker à 305M€ pour l’après-Mbappé ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait encore enflammer le mercato cet été. Le club de la capitale se serait déjà mis en quête du successeur de Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens auraient notamment coché deux noms sur leur liste : Victor Osimhen et Rafael Leão. Les Rouge-et-Bleu devraient d'ailleurs pouvoir compter sur un atout de taille pour les deux attaquants.

Le PSG va avoir du travail sur le mercato cet été. Il y a quelques jours, Kylian Mbappé a annoncé son départ à l’issue de la saison. L’international français ne compte pas prolonger et tout indique qu’il signera au Real Madrid très prochainement. Les Rouge-et-Bleu , de leur côté, se seraient mis en quête de son remplaçant.

Luis Campos va tout changer pour Osimhen et Leão ?

Comme le rapporte AS , le PSG ciblerait Victor Osimhen et Rafael Leão sur le mercato. Le club de la capitale devrait d’ailleurs avoir un atout de taille dans ce dossier avec Luis Campos. Le buteur nigérian et l’ailier portugais sont très proches du conseiller football parisien, qui les avait fait signer au LOSC par le passé. Luis Campos pourrait donc servir de joker au PSG pour les deux attaquants.

Le PSG condamné à une véritable folie ?