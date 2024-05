Mercato : Un phénomène lance un ultimatum au PSG !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG va perdre un élément majeur de son effectif avec Kylian Mbappé. Les Rouge-et-Bleu se seraient alors mis en quête de son successeur sur le mercato. Luis Campos souhaite notamment miser sur le retour de Xavi Simons, prêté au RB Leipzig cette saison. Mais le Néerlandais voudrait avoir certaines garanties avant de revenir.

Le départ de Kylian Mbappé promet d’agiter le mercato du PSG encore quelques mois. Le club de la capitale se serait mis en quête du successeur de la star de 25 ans, qui devrait s’engager très prochainement au Real Madrid. Dans cette optique, les dirigeants parisiens ont multiplié les pistes sur le marché des transferts jusqu’à présent.

Le PSG veut récupérer Xavi Simons...

Mais Luis Campos et Luis Enrique souhaitent miser sur un élément qui appartient déjà au PSG. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le conseiller football parisien et l’entraîneur espagnol voulaient récupérer Xavi Simons, prêté au RB Leipzig cette saison. Cependant, l’international Oranje aurait lancé un ultimatum au pensionnaire de la Ligue 1 pour son retour.

... qui a fixé ses conditions pour son retour