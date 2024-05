Mbappé - PSG : Le Real Madrid prépare une ultime annonce !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. L'international français a révélé qu'il n'allait pas prolonger. Si rien n'a encore été officialisé pour son prochain club, tout indique que la star de 25 ans devrait s'engager au Real Madrid. D'ailleurs, les Merengue auraient programmé une date pour annoncer l'arrivée du capitaine de l'équipe de France.

Ce n’était plus un secret pour personne, mais c’est maintenant officiel. D’ici quelques semaines, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. Le capitaine de l’équipe de France a annoncé son départ sur les réseaux sociaux il y a un peu plus d’une semaine. Il ne reste désormais plus qu’un voile à lever sur son avenir : celui de sa prochaine destination.

PSG : Mbappé «ouvre son coeur» et fait ses adieux ! https://t.co/H4o19L5u29 pic.twitter.com/aGjOBzXP3g — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

Mbappé a plusieurs options pour son avenir

Si Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Manchester United et Liverpool étaient passés à l’action pour signer Kylian Mbappé, le Real Madrid reste en pole position dans ce dossier. Tout indique que la star de 25 ans s’engagera très prochainement chez les Merengue . D’ailleurs, Florentino Pérez aurait déjà programmé une date pour le natif de Bondy.

Le Real Madrid prépare sa grande annonce